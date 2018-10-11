Посадка не прошла бесследно для космонавтов

После аварийного приземления в Казахстане Алексея Овчинина и Ника Хейга осмотрели врачи.

Специалисты отметили, что жесткая посадка все же не прошла бесследно.

"Членов экипажа "Союз МС-10" осмотрели медики, их состояние не вполне хорошее", – цитирует ТАСС источник на Байконуре.

В ближайшее время россиянина и американца отправят в Москву спецбортом. Затем экипаж перевезут в Звездный городок.

Между тем появилась информация о сильных перегрузках, которые испытали космонавты во время аварийного приземления. "Их значения, если посчитают нужным, сообщат представители NASA или "Роскосмоса", – заявил источник в ЦУП. По предварительным данным, перегрузки были "закритическими" и превысили 20 g. Об этом пишет Telegram-канал "Караульный".

Напомним, ЧП случилось сегодня во время запуска "Союза" к МКС. Произошла авария носителя. Появилась предварительная версия случившегося. Возможно, боковые блоки второй ступени ракетоносителя были плохо закреплены.