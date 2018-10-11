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"Быстро мы прилетели": российский космонавт пошутил о "Союзе"

Алексей Овчинин. Фото: GLOBAL LOOK press/Roscosmos
В экстренной ситуации экипаж не растерял чувство юмора

В четверг, 11 октября, при запуске корабля "Союз МС-10" произошла авария.

К счастью, экипаж с честью вышел из нештатной ситуации: капитан корабля Алексей Овчинин и американский астронавт Тайлер Хейг успешно приземлились на территории Казахстана. 

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"Авария носителя... Две минуты сорок пять секунд. Авария носителя. Быстро мы прилетели", – говорит Овчинин на записи, опубликованной телеканалом "Звезда".

Стыковка с Международной космической станцией должна была состояться в 17:44 по московскому времени. Планировалось, что космонавты пробудут на орбите 187 суток. Отмечается, что россиянин должен был разобраться с причинами возникновения дыры в обшивке корабля, из-за которой на МКС случилась утечка воздуха. Для решения этой задачи Овчинин собирался выйти в открытый космос.

По сообщениям СМИ, ЧП могло произойти из-за плохого крепления боковых блоков второй ступени, а на самарском предприятии РКЦ "Прогресс", где была собрана ракета-носитель "Союз-ФГ", проведут масштабную проверку.


Валентина МАЙОРОВА
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