Дочь Пескова довел до психического срыва развод родителей

Девушка сама призналась в проблемах

Проживающая в Париже 20-летняя Елизавета Пескова впала в депрессию. В этом девушка призналась сама, опубликовав в Instagram свое фото в черной грязной майке и с жестяной кружкой в руках. Снимок сопроводила длинным сообщением о бедах "золотой молодежи".

По признанию Елизаветы, практически все дети из обеспеченных семей страдают от депрессии. В этом виноваты родители – дарят "ролексы" вместо искреннего участия или отправляют отдыхать на "райские острова", а также одноклассники, которые "травят" тех, кто живет лучше них.



Отсюда наркотики, игры со смертью и прочие понты золотой молодежи, считает Лиза.

Сама она тоже подверглась этой страшной напасти – депрессии. Корни психологической проблемы тянутся из детства. "Я не только развод родителей пережила, много другого", – написала она в комментариях.

Впрочем, по словам Лизы, она – "самая веселая их депрессивных, когда периоды депрессии сменяются периодами счастья".

Своих читателей она предупредила: ей не нужны напоминания, что в глубинке люди живут бедно, а детки богатеньких родителей, которым "столько дано… еще чем-то недовольны". Как глубоко заметила девушка, "можно быть искренне благодарным Вселенной за все, что у тебя есть, … и все равно находиться в депрессии".

Так что, обратилась Лиза к своим взрослым подписчикам, "не игнорируйте малейшие симптомы депрессии у своих детей".

Будем надеяться, что родители Лизы – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и глава Российского центра науки и культуры в Париже Екатерина Солоницкая – тоже читают соцсети дочери. Они развелись в 2012 г., когда девочке было 14 лет. Лиза переехала с матерью во Францию, где жила до последнего времени постоянно.