В околоземном пространстве между странами нет никаких трений

Несмотря на обострение политических отношений между Москвой и Вашингтоном, стороны продолжают эффективно и плодотворно взаимодействовать в реализации космических программ. Подтверждением этому стала первая встреча директора NASA Джима Брайденстайна с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным.



"Я впервые встретился с директором Роскосмоса Рогозиным. Мы вновь заявили о приверженности взаимодействию на МКС и обсудили поиск жизни, планетарную оборону и постоянное присутствие на Луне. Poyekhali!" – написал Брайденстайн в Twitter после завершения переговоров на Байконуре.

Ранее руководитель американского космического агентства побывал в Москве. Это был частный визит, в ходе которого Брайденстайн прочитал публичную лекцию в МГУ, посетил Красную площадь, Звездный городок и тренировочную базу космонавтов.

"Несмотря на то что интересы наших стран не всегда схожи, мы должны сохранять сотрудничество в космическом пространстве. В будущем нам хотелось бы отправиться на Луну, и в наших интересах, чтобы Россия была главным партнером этой программы", – написал глава ведомства в своем микроблоге.

На встрече со студентами Брайденстайн заявил: "Я считаю, что отношения между Россией и США в космосе великолепны". Он подчеркнул, что сотрудничество двух стран позволило достичь больших результатов, чем если бы они работали отдельно друг от друга. Глава NASA также выразил надежду на то, что сотрудничество между США и Россией распространится и на другие сферы.

Вчера, 10 октября, Брайденстайн прибыл на Байконур, где сегодня состоится запуск очередного экипажа на Международную космическую станцию. На пилотируемом корабле "Союз МС-10" на орбиту отправятся космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг.