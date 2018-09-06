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NASA поможет добраться до истины в деле "Союза"

Фото: wikipedia.org
На этот раз американцы не тешат себя иллюзиями о беспомощности России

США навязывают свое содействие комиссии, которая выясняет причину утечки воздуха на МКС. При этом специалисты NASA не сомневаются, что российская сторона без их вмешательства способна разгадать тайну появления микротрещины на обшивке космического корабля "Союз".

"NASA будет оказывать поддержку работе комиссии при необходимости", – пообещала представитель ведомства Стефани Ширхольц, цитируют "РИА Новости".

Она также отметила, что российская сторона с момента полета человека в космос не прекращала демонстрировать на орбите профессионализм и "технологическую стойкость".

Напомним, утечку воздуха заметил экипаж корабля 30 августа. Микротрещина появилась в бытовом отсеке. Вечером того же дня ее "залатали" специальным герметиком.

Несколько дней назад глава Роскосмоса Сергей Рогозин назвал установку виновного в ЧП "делом чести РКК Энергия".

Оксана ПОДТУРКИНА
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