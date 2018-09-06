NASA поможет добраться до истины в деле "Союза"
США навязывают свое содействие комиссии, которая выясняет причину утечки воздуха на МКС. При этом специалисты NASA не сомневаются, что российская сторона без их вмешательства способна разгадать тайну появления микротрещины на обшивке космического корабля "Союз".
"NASA будет оказывать поддержку работе комиссии при необходимости", – пообещала представитель ведомства Стефани Ширхольц, цитируют "РИА Новости".
Она также отметила, что российская сторона с момента полета человека в космос не прекращала демонстрировать на орбите профессионализм и "технологическую стойкость".
Напомним, утечку воздуха заметил экипаж корабля 30 августа. Микротрещина появилась в бытовом отсеке. Вечером того же дня ее "залатали" специальным герметиком.
Несколько дней назад глава Роскосмоса Сергей Рогозин назвал установку виновного в ЧП "делом чести РКК Энергия".
Украинцы назвали главную причину потери Крыма
В Киеве признали, что жители полуострова не хотят возвращаться обратно
Шведы закроют "Северный поток - 2"
В Стокгольме считают российский проект угрозой для безопасности страны
Новости партнеров
Фоторепортаж
Новости Украины
- Украинцы требуют изгнать из страны пиратов МВФ
- Киев обнаружил "крымское оружие" в Донбассе
- Украина отдаст Донбасс России
НЛО
- Пришельцы нападут на Землю с Луны
- Пришельцы создадут из людей лекарства
- Разлетались: инопланетяне зачастили в США
Выбор читателей
- Крымский мост прогнулся
- Рядом с перевалом Дятлова взорвали ядерную бомбу
- Скрипаль подала тайный знак о помощи
- НАТО сделала России военное предупреждение
- Названа причина смерти Говорухина
- Открытие ЧМ-2018 вызвало скандал
- Крымский мост штормит
- Вид Юлии Скрипаль после отравления шокировал весь мир
- Врач предрек Волочковой скорый конец
- Это он Терезе Мэй: Уильямс показал неприличный жест на открытии ЧМ
- Путин рассказал о смерти Скрипалей
- За треснутым Крымским мостом следят из космоса
- Раскрыта тайна резкой перемены в Ротару
- Юлию Скрипаль убирают
- В Волгограде перед стартом ЧМ произошло страшное ЧП
- В театре Джигарханяна новый скандал
- В Европе грубо ошиблись насчет "Южного потока"
- Рубль пал
- Крымский мост заглох
- Джигарханян получил нож в спину
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина