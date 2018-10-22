Жизнь на Марсе возможна

Шансы найти внеземных живых существ выросли

Планетологи считают, что на Марсе вода из ручьев, помимо вредных солей, может содержать кислород, поэтому там способны жить и микробы, и многоклеточные существа.

Ранее ученые полагали, что, поскольку в атмосфере Красной планеты почти нет кислорода, там нет и существ с аэробным дыханием. Однако теперь специалисты пришли к выводу, что кислород есть в водах в приповерхностных слоях почвы небесного тела.

Дискуссия о том, живут ли микробы в верхних слоях марсианской почвы, где есть жидкая вода и где относительно тепло, развернулась несколько лет назад. Такая вода представляет собой достаточно ядовитый раствор – в ней содержится огромное количество токсичных солей. После того как на Земле были открыты микробы, живущих в щелочных и кислотных озерах с похожими условиями, планетологи вновь задумались о том, может ли быть жизнь на Марсе.

В итоге ученые создали компьютерную модель марсианского "рассола" и установили, что в такой воде будет достаточно кислорода для поддержания жизни крупных колоний микробов и даже простых многоклеточных существ, к примеру, губок.

Территория, на которой возможна жизнь, покрывает около 6,5% от общей площади Красной планеты, отмечается в Nature Geoscience.