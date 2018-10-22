Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Жизнь на Марсе возможна

Кадр из фильма "Марсианин"
Шансы найти внеземных живых существ выросли

Планетологи считают, что на Марсе вода из ручьев, помимо вредных солей, может содержать кислород, поэтому там способны жить и микробы, и многоклеточные существа. 

Ранее ученые полагали, что, поскольку в атмосфере Красной планеты почти нет кислорода, там нет и существ с аэробным дыханием. Однако теперь специалисты пришли к выводу, что кислород есть в водах в приповерхностных слоях почвы небесного тела.

По теме

Дискуссия о том, живут ли микробы в верхних слоях марсианской почвы, где есть жидкая вода и где относительно тепло, развернулась несколько лет назад. Такая вода представляет собой достаточно ядовитый раствор – в ней содержится огромное количество токсичных солей. После того как на Земле были открыты микробы, живущих в щелочных и кислотных озерах с похожими условиями, планетологи вновь задумались о том, может ли быть жизнь на Марсе.

В итоге ученые создали компьютерную модель марсианского "рассола" и установили, что в такой воде будет достаточно кислорода для поддержания жизни крупных колоний микробов и даже простых многоклеточных существ, к примеру, губок.

Территория, на которой возможна жизнь, покрывает около 6,5% от общей площади Красной планеты, отмечается в Nature Geoscience.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Америка и Европа признали Крым российским после трагедии в Керчи

Запад образумился на фоне массовой бойни

Улики найдены: Киев причастен к гибели Захарченко

Следствие нашло доказательства вины Украины в убийстве главы ДНР

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей