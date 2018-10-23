"Союз" развалился по неизвестной причине

Основную версию крушения ракеты опровергли в ходе эксперимента

Следствие по делу об аварии космического корабля "Союз МС-10", на борту которого находился новый экипаж МКС, зашло в тупик. Проведенные специалистами эксперименты показали, что причины происшествия кроются не там, где казалось изначально.



Эксперты полагали, что корабль не смог выйти на орбиту из-за погнутого при сборке на Байконуре штока концевого датчика. Это устройство подает команду на пирозамок раскрытия крышки реактивного сопла бака окислителя. Через крышку стравливается инертный газ, заполняющий бак и таким образом отводящий ступень от центрального блока.

Согласно основной версии, датчик был поврежден, поэтому крышка реактивного сопла не смогла вовремя раскрыться, из-за чего ступень своевременно не отделилась, и ракета потерпела крушение. Однако наземные эксперименты показали несостоятельность этого предположения.

"Наземные эксперименты не смогли подтвердить основную версию, рассматриваемую аварийной комиссией, поэтому понадобилось дополнительное время на продолжение наземных экспериментов", – сообщил РИА "Новости" осведомленный источник в ракетно-космической отрасли.

Эксперименты продолжатся на этой неделе. В связи с этим подписание заключения аварийной комиссии перенесли с 20 на 30 октября. Финальный отчет и перечень рекомендаций предприятиям ракетно-космической промышленности утвердят в следующий вторник и представят главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину. Таким образом, об окончательных выводах экспертов относительно причин крушения пилотируемого корабля мы узнаем не раньше ноября.

В пресс-службе Роскосмоса подтвердили, что госкорпорация проведет дополнительные эксперименты, чтобы отработать еще несколько возможных версий аварии "Союза-ФГ".

На прошлой неделе анонимный источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что именно могло спровоцировать крушение. По его словам, во время сборки ракеты-носителя работники космодрома "слегка загнули левый выступ" бокового блока, поэтому он тяжело входил в паз и его "вогнали с силой". Когда "ступень опустилась на него всей массой, выступы, по сути, встали в распорку", а "чтобы при разделении ступень легче вышла, в отверстие нанесли смазку". В итоге шаровая опора бокового блока во время полета протаранила центральный блок.

Первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике случилась 11 октября. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести на орбиту космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС. На борту находились россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг, они чудом остались живы. После аварии Россия приостановила пилотируемые пуски.