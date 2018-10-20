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Названа причина аварии "Союза"

Фото: GLOBAL LOOK press/Roscosmos
Погнутое крепление едва не оказалось фатальным

Сборщики на Байконуре с силой соединили боковой блок ракеты "Союз-ФГ". В результате погнулся один из двух выступов крепления, который вышел при разделении в полете. Об этом рассказал источник в ракетно-космической отрасли.

По его словам, по этой причине опора бокового блога не могла легко выйти из подпятника и протаранила центральный блок. При этом в космическом центре "Прогресс", что подобные отходы технологической документации сборки ракеты иногда случаются, передает РИА "Новости".

Напомним, 11 октября около полудня космический корабль "Союз" стартовал к МКС. Во время запуска произошла авария носителя. Экипаж совершил вынужденную посадку в степи Казахстана и остался жив. На борту космического аппарата находились россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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