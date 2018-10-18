Фатальная ошибка: к аварии "Союза" привела невнимательность

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Вывести корабль на орбиту помешал человеческий фактор, предполагают эксперты. Вполне возможно, что напортачил кто-то из специалистов РКЦ "Прогресс", повредив датчик на одном из блоков "Союза".
Таким образом, в крушении "Союза" могут быть виновны сборщики на "Байконуре". Предварительные выводы сделала госкомиссия, рассказал источник в ракетно-космической отрасли.
"Госкомиссия предварительно установила, что при сборке специалистами РКЦ "Прогресс" пакета в составе боковых блоков первой ступени и центрального блока второй ступени в монтажно-испытательном корпусе на 112-й площадке космодрома "Байконур" мог быть поврежден концевой датчик на одном из боковых блоков", – пояснил осведомитель в беседе с корреспондентом "Интерфакса".
Данная оплошность в полете привела к катастрофе, так как крышка реактивного сопла для увода бокового блока от центрального блока не открылась.
Напомним, 11 октября около полудня космический корабль "Союз" стартовал к МКС. Во время запуска произошла авария носителя. Экипаж совершил вынужденную посадку в степи Казахстана и остался жив. На борту космического аппарата находились россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг.
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