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"Союзам" запретили взлетать без страховки

Фото: GLOBAL LOOK press/Roscosmos
Ближайшие старты могут не состояться из-за отсутствия "космического ОСАГО"

Комиссия по расследованию причин крушения ракеты-носителя "Союз-ФГ" не может понять, почему случилась авария. Но этим проблемы Роскосмоса не ограничиваются. У госкорпорации возникли сложности со страховкой, из-за чего могут сорваться запуски спутников и грузового корабля, намеченные на ноябрь.

"Страхование ракеты-носителя от аварий – это добровольное страхование, но страхование гражданской ответственности перед третьими лицами при проведении пуска – обязательное. Учитывая, что конкурсы по страхованию пусков ракет "Союз-2.1б" и "Союз-ФГ" не состоялись, это ставит под вопрос их проведение", – сообщил РИА "Новости" осведомленный источник в ракетно-космической отрасли.

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Старты "Союзов" были намечены на ближайшие дни. Третьего ноября на орбиту должна была отправиться ракета-носитель "Союз-2.1б" с навигационным космическим аппаратом "Глонасс-М", а 18 ноября – ракета "Союз-ФГ" с грузовым кораблем "Прогресс МС-10".

Никаких решений на этот счет не принимается вплоть до окончания работы государственной комиссии по расследованию аварии "Союза-ФГ" с космонавтами на борту. Свои выводы комиссия намерена передать руководству Роскосмоса 30 октября. После этого страховщикам потребуется некоторое время на изучение отчета, а затем на проведение новых конкурсов со стороны космической корпорации, пояснил источник.

Ранее стало известно, что после крушения ракеты-носителя, которая должна была отправить на орбиту космический корабль с новым экипажем МКС, у страховщиков пропало желание страховать запуски. На объявленный Роскосмосом тендер не было подано ни одной заявки.

Страховая сумма для запуска "Союза-2.1б" установлена в размере 2,1 млрд руб., в том числе подлимит в отношении прерванного зажигания – в размере 100 млн рублей. Страховая сумма для старта "Союза-ФГ" неизвестна.

На ближайшие два месяца у Роскосмоса запланированы еще несколько стартов. Так, 7 ноября с космодрома Куру должна стартовать ракета "Союз-СТ" с метеоспутником MetOp-C, на 3 декабря намечен пилотируемый пуск "Союза МС-11" на ракете "Союз-ФГ", 18 декабря с Куру должен стартовать "Союз-СТ" со спутником CSO, 25 декабря с Восточного – "Союз-2.1а" с двумя аппаратами дистанционного зондирования Земли "Канопус-В", а 27 декабря с Байконура – "Союз-2.1б" с египетским спутником Egyptsat A.

Ракета-носитель "Союз-ФГ", стартовавшая с Байконура 11 октября, не смогла вывести на орбиту космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС. На борту находились россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг. Им удалось эвакуироваться на Землю в спасательной капсуле. После этого Россия временно приостановила пилотируемые пуски.

Андрей ФИЛАТОВ
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