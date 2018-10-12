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Названа причина аварии "Союза"

Фото: "Утро"
Космический корабль упал из-за проблем в первой ступени

Столкновение элементов при разделении первой и второй ступеней ракеты-носителя стало непосредственной причиной поломки космического корабля "Союз МС-10", который упал накануне днем при взлете с космодрома Байконур. Об этом сообщил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

"Окончательных версий нет, но понятна непосредственная причина, связанная с тем, что произошло столкновение одного из боковых элементов, который является частью первой ступени. При разделении первой и второй ступеней произошло соприкосновение. Произошло отклонение от штатной траектории и, похоже, произошло разрушение нижней части второй ступени. Ракета прекратила нормальный полет, дальше автоматика отработана штатно", – приводит слова специалиста ТАСС.

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Сразу после крушения руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин создал государственную комиссию по расследованию причин аварии. Она приступила к работе накануне, первые результаты расследования будут получены к 20-м числам октября.

"Первые элементы конструкции, найденные в Казахстане, в степи, будут помогать анализировать, что произошло. После этого будут приняты необходимые меры и будут продолжены полеты", – указал Крикалев, добавив, что полеты на ракетах этого класса разрешат только после того, как будут установлены причины аварии.

Тем временем самолет с экипажем "Союза МС-10", который так и не смог добраться на орбиту, прилетел на подмосковный аэродром "Чкаловский". По словам Дмитрия Рогозина, Алексей Овчинин и Ник Хейг непременно окажутся на Международной космической станции. Произойдет это примерно через полгода, передает URA.RU.

"Мы вернулись в Звездный. Ребята обязательно полетят. Планируем их полет на весну следующего года", – написал Рогозин в своем Twitter.

У американской стороны это вряд ли вызовет подозрения. В Роскосмосе заявили, что США не будут отказываться от услуг нашего агентства по доставке космонавтов к МКС.

Прокуратура Байконура уже начала собственное расследование инцидента с "Союзом". "Организована проверка исполнения федерального законодательства. В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за подготовку ракетоносителя и организацию его запуска", – говорится в сообщении ведомства.

Ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" стартовала 11 октября в 11:40 мск с первой стартовой площадки Байконура. На борту корабля находились космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг. Во время полета ракеты "Союз" произошла авария, после чего экипаж перешел в режим баллистического спуска и благополучно приземлился в степи Казахстана, состояние космонавтов не вызывает опасений. Это первое за 35 лет чрезвычайное происшествие с носителями такого типа.

Андрей ФИЛАТОВ
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