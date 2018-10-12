России придется компенсировать США срыв космической программы

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США не откажутся от услуг России по доставке астронавтов на орбиту. Но компенсацию за срыв срока по контракту потребовать могут. Такое мнение высказал РИА "Новости" источник в ракетно-космической отрасли.
По его словам, в связи с аварией ракеты-носителя "Союз МС-10", случившейся в четверг, 11 октября, придется пересматривать весь график полетов на МКС.
"На осень следующего года планировался экипаж с еще не летавшими космонавтами Тихоновым и Бабкиным. Теперь они не полетят, потому что полетят, скорее всего, эмиратский космонавт и, возможно, американский астронавт, а третье место займет опытный российский космонавт", – поделился информацией осведомленный источник.
В связи с тем, что NASA заплатило российской стороне за доставку астронавта Ника Хейга на МКС, сделать это Роскосмосу придется, включив американца в следующий экипаж без очереди. Космонавта из ОАЭ, который должен был вскоре лететь, подвинут примерно на полгода. Это нарушает планы космических агентств ОАЭ и США.
"Не исключено, что с нас могут потребовать компенсацию за несоблюдение сроков", – отметил источник.
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