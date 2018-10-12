России придется компенсировать США срыв космической программы

Авария "Союза" дорого обойдется Роскосмосу

США не откажутся от услуг России по доставке астронавтов на орбиту. Но компенсацию за срыв срока по контракту потребовать могут. Такое мнение высказал РИА "Новости" источник в ракетно-космической отрасли.

По его словам, в связи с аварией ракеты-носителя "Союз МС-10", случившейся в четверг, 11 октября, придется пересматривать весь график полетов на МКС.

"На осень следующего года планировался экипаж с еще не летавшими космонавтами Тихоновым и Бабкиным. Теперь они не полетят, потому что полетят, скорее всего, эмиратский космонавт и, возможно, американский астронавт, а третье место займет опытный российский космонавт", – поделился информацией осведомленный источник.

В связи с тем, что NASA заплатило российской стороне за доставку астронавта Ника Хейга на МКС, сделать это Роскосмосу придется, включив американца в следующий экипаж без очереди. Космонавта из ОАЭ, который должен был вскоре лететь, подвинут примерно на полгода. Это нарушает планы космических агентств ОАЭ и США.

"Не исключено, что с нас могут потребовать компенсацию за несоблюдение сроков", – отметил источник.

Ранее "Утро" писало о причинах крушения "Союза", которые признали в Роскосмосе.