"Звездные войны" пошли не по тому сценарию

Громкие заявления американских властей обернулись конфузом.

Пока президент США грезил о космических войсках, а в Пентагоне обсуждали план их создания для противостояния главным противникам – России и Китаю, наша страна опередила Штаты. Горькую правду признал американский лидер Дональд Трамп.

По теме США собирают космический спецназ против России

В Пентагоне сейчас работают над созданием Космических сил, заявил он накануне на митинге в Ричмонде. Между тем Россия и Китай не теряли времени и уже давно занялись этим вопросом, сказал глава государства. При этом Трамп не преминул отметить, что американцы могут похвалиться другими вещами. Он вспомнил о "лучших в мире" ракетах, танках, кораблях и оборудовании. Кроме того, американцы – "самые замечательные люди в мире", – подытожил политик. Трансляцию вел телеканал Fox News.

Напомним, о создании Космических сил в США заговорили в июне этого года. Тогда Трамп приказал Пентагону заняться этим вопросом. Космос в Америке назвали зоной военных действий. Президент неоднократно заявлял, что страна должна не просто там присутствовать, а превосходить соперников. Однако в оборонный бюджет на 2019 год изменения в структуре Вооруженных сил США не вошли. Предполагается, что их включат в бюджет 2020 года.