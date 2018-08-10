США собирают космический спецназ против России
Американские СМИ подтвердили начало создания в США космических войск, о которых ранее говорил президент Дональд Трамп. Накануне его заместитель Майк Пенс представил в Пентагоне соответствующий план формирования нового рода войск до 2020 г., как раз тогда, когда Россия планирует принять на вооружение ракету "Сармат" и окончательно завершить испытания гиперзвукового оружия.
Как пишет газета Politico, военно-космические силы создаются специально для противостояния России и Китаю. Также планируется набрать "элитную группу" наподобие спецназа, которая будет решать наиболее сложные задачи.
"Наши потенциальные противники уже превратили космос в зону боевых действий, и мы не можем остаться в стороне", – заявили Пенс. По его словам, он уже переговорил с конгрессменами о финансировании космических войск в будущем году, хотя далеко не все сенаторы разделяют энтузиазм Пенса и Трампа с их "звездными войнами".
Но вице-президента уже не остановить. Согласно его плану, у министра обороны должен появиться заместитель по космическим войскам, позже он станет секретарем космических войск, сформирует командование и агентство космических войск, которое будет заниматься разработкой "космолетов".
Инициативу поддержал и глава Пентагона Джеймс Мэттис, он обратил внимание на сегодняшние реалии, не оставляющие США другого выбора. А часть конгрессменов полагает, что создание нового рода войск вместе с верхушкой породит бюрократию, причем расплачиваться за "космические игрушки" Трампа будут американские налогоплательщики.
На данный момент космическими и "околокосмическими" проектами в США занимаются NASA и DARPA (Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны).
Например, американцы продолжают испытания экспериментального орбитального самолета "Боинг X-37". По мнению экспертов, этот беспилотный шаттл уже можно использовать для военных целей. Кроме того, NASA продолжает работу над летательным аппаратом Х-43, оснащенным прямоточным реактивным двигателем. БПЛА уже разгонялся до скорости почти 10 Махов, причем нужно отметить, что это летательный аппарат, а не баллистическая ракета.
Россия же, по данным экспертов, обладает военными спутниками, которые могут подходить к космическим аппаратам и смещать их с орбиты. После этого с ними пропадает связь, и фактически их можно считать уничтоженными. Китай, в свою очередь, обладает противоспутниковыми ракетами, которыми уже в порядке эксперимента уничтожал собственные космические аппараты. В свое время похожая программа была в США (ракета "Тор"), но затем американцы от нее отказались.
Однако похоже, что теперь к прошлым разработкам в Пентагоне вернутся, равно как и к совершенно новым проектам, среди которых – орбитальная система ПРО для слежения за пусками ракет по всему миру. Над ней уже идет работа.
Что касается космического спецназа, то американцы, скорее всего, будут готовить космонавтов, способных пилотировать аппараты и выходить в открытый космос, чтобы вывести из строя тот или иной спутник. Возможности для этого, в принципе, есть уже сейчас.
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