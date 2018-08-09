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Угроза с неба: американцы развернут ПРО в космосе

Фото: GLOBAL LOOK press/ NASA
Белый дом хочет контролировать весь мир

Директор Агентства по ПРО генерал-лейтенант Сэм Гривз рассказал о планах США по сдерживанию военной угрозы из России и других стран мира.

По его словам, Вашингтон всерьез намерен разместить сенсоры и другие элементы системы ПРО в космосе.

"Ключевым фактом является то, что необходимость развертывания сенсоров в космосе рассматривается всерьез и получает необходимую поддержку", – цитирует его Defense News.

Он подчеркнул, что специальные датчики позволят следить за активностью в космическом пространстве. Это мера, по мнению Гривза, значительно повысит национальную безопасность страны. Таким образом американцы пытаются полностью захватить власть над остальными странами.

Ранее министр обороны США Джеймс Мэттис поддержал идею формирования Космических сил. Он считает, что космос – "новый театр военных действий".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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