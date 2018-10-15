Поломка, которая привела к аварии, могла быть преднамеренной

Не исключено, что ЧП, приключившееся с космической ракетой, – не что иное, как диверсия. Пирозамок на боковом блоке могли вывести из строя специально или не доглядеть. Как следствие – отказ устройства при запуске и полете.

Есть сведения, что комиссия рассматривает версию с несработавшим пирозамком. Однако причины катастрофы до сих пор не известны, сообщил один из специалистов ракетно-космической отрасли.

Вполне вероятно, считает он, предстартовый контроль был проведен спустя рукава. Поэтому процедуру необходимо совершенствовать.

"Авария могла быть следствием саботажа", – предположил источник в беседе с РИА "Новости".

По другим сведениям, причина аварийной посадки "Союза" – неисправный дренажный клапан. Он попросту не сработал, а боковой блок "вспорол обшивку и баки" второй ступени. Затем раздался взрыв.

Напомним, 11 октября около полудня космический корабль "Союз" стартовал к МКС. Во время запуска произошла авария носителя. Экипаж совершил вынужденную посадку в степи Казахстана и остался жив. На борту космического аппарата находились россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг.