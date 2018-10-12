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Рухнувший "Союз" отыскали

Новые пуски с космодрома Байконур приостановлены

В Карагандинской области завершился поиск ступеней российского космического корабля, совершившего аварийную посадку в Республике Казахстан 11 октября, так как все ступени аппарата обнаружены.

Об этом РИА "Новости" сообщил официальный представитель Комитета по ЧС МВД Казахстана Нурсултан Нурахметов. Вчера ракета-носитель "Союз-ФГ" не сумела вывести "Союз МС-10" с международным экипажем на орбиту. К счастью, космонавты не пострадали: россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг эвакуировались в спасательной капсуле. 

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По данным источников агентства, ЧП могло произойти из-за того, что один из блоков первой ступени ракеты-носителя не отделился в нужное время, а затем ударил по центральному блоку. Возможно, в полете не сработал пиропатрон системы разведения ступеней.

Валентина МАЙОРОВА
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