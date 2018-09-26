На Марсе нашли пригодное для жизни место

В течение сотен миллионов лет Красная планета была обитаема

Ответ на известный вопрос "есть ли жизнь на Марсе?" смогли найти американские ученые из Брауновского университета, которые обнаружили, что в коре небесного тела миллиарды лет существовала "зона жизни" толщиной несколько километров.

Проанализировав данные, переданные на Землю орбитальным аппаратом Mars Odyssey, они выяснили, что в марсианских горных породах содержатся радиоактивные элементы торий и калий. Зная период полураспада этих веществ, планетологи определили, что четыре миллиарда лет назад их количества было достаточно для радиолиза воды – расщепления молекул под воздействием ионизирующего излучения.

"В расчетах, основанных на фундаментальной физике и химии, мы показали, что в древнем марсианском подповерхностном слое, вероятно, было достаточно растворённого водорода для питания глобальной подповерхностной биосферы", – рассказал руководитель исследовательской группы Джесси Тарнас, отметивший, что условия в "зоне жизни" были похожи на те места на Земле, где существует подземная жизнь, пишет издание Science Alert.

Таким образом, в течение сотен миллионов лет на Красной планете могли обитать хемосинтетические микроорганизмы, получающие энергию для жизнедеятельности благодаря окислению неорганических веществ.

Более того, по мнению исследователей, падение крупных астероидов и извержения вулканов могли высвободить накопленный в коре небесного тела водород, что привело бы к потеплению климата планеты до температуры выше нуля градусов по Цельсию.