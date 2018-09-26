На Марсе нашли пригодное для жизни место

Нибиру
- Нибиру атакует: НЛО мчатся к Земле
- Уже рядом: Нибиру засекли в Москве и Владивостоке
- Последние выходные: Нибиру уже на подлете
Ответ на известный вопрос "есть ли жизнь на Марсе?" смогли найти американские ученые из Брауновского университета, которые обнаружили, что в коре небесного тела миллиарды лет существовала "зона жизни" толщиной несколько километров.
Проанализировав данные, переданные на Землю орбитальным аппаратом Mars Odyssey, они выяснили, что в марсианских горных породах содержатся радиоактивные элементы торий и калий. Зная период полураспада этих веществ, планетологи определили, что четыре миллиарда лет назад их количества было достаточно для радиолиза воды – расщепления молекул под воздействием ионизирующего излучения.
"В расчетах, основанных на фундаментальной физике и химии, мы показали, что в древнем марсианском подповерхностном слое, вероятно, было достаточно растворённого водорода для питания глобальной подповерхностной биосферы", – рассказал руководитель исследовательской группы Джесси Тарнас, отметивший, что условия в "зоне жизни" были похожи на те места на Земле, где существует подземная жизнь, пишет издание Science Alert.
Таким образом, в течение сотен миллионов лет на Красной планете могли обитать хемосинтетические микроорганизмы, получающие энергию для жизнедеятельности благодаря окислению неорганических веществ.
Более того, по мнению исследователей, падение крупных астероидов и извержения вулканов могли высвободить накопленный в коре небесного тела водород, что привело бы к потеплению климата планеты до температуры выше нуля градусов по Цельсию.
Откажитесь немедленно: Трамп вцепился в немцев из-за "Северного потока - 2"
Французский лидер недоволен деятельностью клуба богатых стран