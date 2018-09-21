Опасности ждут астронавтов и в космосе, и на планете

Препятствием для освоения Марса станет радиация – к такому выводу пришли специалисты Европейского космического агентства, ESA.

Во время межпланетных путешествий астронавты схватят дозу облучения в несколько сотен раз выше, чем получают за это же время люди на Земле, сообщается на сайте космического агентства.

Ученые напомнили, что земная атмосфера спасает человечество от бомбардировки космическими лучами и элементарными частицами из глубин Галактики. Опасность заключается в том, что их скорость близка к скорости света и у них высокая проникающая способность. Для живых существ столкновение с такими частицами может быть смертельно опасно.

В открытом космосе, без защитного атмосферного слоя, люди могут легко заполучить лучевую болезнь, у них вырастет риск развития рака и болезней центральной нервной системы.

Именно поэтому ESA сейчас занимается разработкой методов защиты астронавтов во время длительных космических путешествий.

Если же люди все-таки благополучно доберутся до Красной планеты, их подстерегает еще одна опасность – пыльные бури. Штормы на Марсе достигают такой силы, что солнечные лучи еле-еле пробиваются сквозь плотные облака пыли. Это сделает невозможной работу солнечных батарей и сильно затруднит существование космонавтов на поверхности планеты.