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Человечество обманули: на Марсе живут люди

Фото: pixabay.com
Голограмма вместо МКС – теории уфологов потрясают воображение

Альтернативные специалисты по космической тематике заявляют, что рассказы о космических достижениях человечества лживы от первого до последнего слова.

По мнению конспирологов, все фото– и видеоматериалы о космосе – фейк, а Международная космическая станция не существует – это просто голограмма, сообщает Vista News.

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Некоторые идут еще дальше и заявляют, что NASA и другие космические агентства вместе с тайными властителями Земли тщательно скрывают реальные космические достижения человечества и правду о космосе. Они уверены, что на самом деле достижения землян в освоении Вселенной намного больше, чем считается.

Так, ряд уфологов считает, что люди уже давно живут на Марсе и Луне, однако широкой публике об этом не рассказывают. Крупные корпорации добывают на Красной планете полезные ископаемые и драгоценные металлы. То же самое касается и контактов с инопланетянами. По мнению экспертов, земляне давно общаются с инопланетянами на Марсе. А пришельцы прилетают на Землю, чтобы посмотреть, как живут люди, и, может быть, снимают об этом фильмы.

Трудно поверить, что дело может обстоять подобным образом, однако уфологи уверены в этом и продолжают находить все новые и новые подтверждения своих теорий.

Валентина МАЙОРОВА
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