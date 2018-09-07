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Спутник обеспечивал безопасность военной связи. Как вдруг откуда ни возьмись подлетел российский космический аппарат.
Чужестранец подошел якобы на недопустимое расстояние, нарушив "личное пространство" франко-итальянского спутника Athena-Fidus. Такая близость настолько возмутила "владельцев" аппарата, что они не могут забыть об этом целый год и всячески осуждают нарушителей межспутникового пространства.
"В то время как Athena-Fidus продолжал спокойно вращаться над Землей, спутник приблизился к нему близко, слишком близко", – заявила в Национальном центре космических исследований в Тулузе министр Вооруженных сил Франции Флоранс Парли, пишет LaLibre.
Политик убеждена, что спутник, который шпионил за Athena-Fidus, – это знаменитый "Луч".
"Российский спутник хорошо известен, но немного ... нескромный", – полагает Парли.
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