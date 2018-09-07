Париж никак не может забыть о близости годовалой давности

Спутник обеспечивал безопасность военной связи. Как вдруг откуда ни возьмись подлетел российский космический аппарат.

Чужестранец подошел якобы на недопустимое расстояние, нарушив "личное пространство" франко-итальянского спутника Athena-Fidus. Такая близость настолько возмутила "владельцев" аппарата, что они не могут забыть об этом целый год и всячески осуждают нарушителей межспутникового пространства.

"В то время как Athena-Fidus продолжал спокойно вращаться над Землей, спутник приблизился к нему близко, слишком близко", – заявила в Национальном центре космических исследований в Тулузе министр Вооруженных сил Франции Флоранс Парли, пишет LaLibre.

Политик убеждена, что спутник, который шпионил за Athena-Fidus, – это знаменитый "Луч".

"Российский спутник хорошо известен, но немного ... нескромный", – полагает Парли.