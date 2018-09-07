Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Французы обвинили россиян в шпионаже на орбите

Фото: GLOBAL LOOK press/Russian Look
Париж никак не может забыть о близости годовалой давности

Спутник обеспечивал безопасность военной связи. Как вдруг откуда ни возьмись подлетел российский космический аппарат.

Чужестранец подошел якобы на недопустимое расстояние, нарушив "личное пространство" франко-итальянского спутника Athena-Fidus. Такая близость настолько возмутила "владельцев" аппарата, что они не могут забыть об этом целый год и всячески осуждают нарушителей межспутникового пространства.

"В то время как Athena-Fidus продолжал спокойно вращаться над Землей, спутник приблизился к нему близко, слишком близко", – заявила в Национальном центре космических исследований в Тулузе министр Вооруженных сил Франции Флоранс Парли, пишет LaLibre.

Политик убеждена, что спутник, который шпионил за Athena-Fidus, – это знаменитый "Луч".

"Российский спутник хорошо известен, но немного ... нескромный", – полагает Парли.

Оксана ПОДТУРКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Последний шанс: Эрдоган нашел способ разрешить конфликт в Сирии

Турецкий лидер озаботился судьбой сирийской оппозиции

Россия больше не нужна: украинцы нашли газовый запас в стране

Киев обманывает население, чтобы отвлечь от проблем с "голубым топливом"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей