Астронавты МКС скрывают правду о Нибиру

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Уфологи утверждают, что таинственная Нибиру приближается к Земле и астронавты МКС знают об этом.
Эксперты считают, что повреждение корабля "Союз МС-09" было не случайным. Космонавты якобы хотят эвакуироваться без разъяснения причин. По мнению конспирологов, астронавты знают и, более того, видят приближающуюся Нибиру. Поэтому они хотят спастись и специально продырявили корпус МКС, передает VistaNews.
Уфологи подчеркнули, что члены экипажа обязаны молчать о планете Х до официального заявления.
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