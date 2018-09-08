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Астронавты МКС скрывают правду о Нибиру

Фото: GLOBAL LOOK press/roscosmos/ vk.com
продолжениеСтранным узорам на поверхности Луны нашли объяснение
Экипаж видит планету Х

Уфологи утверждают, что таинственная Нибиру приближается к Земле и астронавты МКС знают об этом.

Эксперты считают, что повреждение корабля "Союз МС-09" было не случайным. Космонавты якобы хотят эвакуироваться без разъяснения причин. По мнению конспирологов, астронавты знают и, более того, видят приближающуюся Нибиру. Поэтому они хотят спастись и специально продырявили корпус МКС, передает VistaNews.

Уфологи подчеркнули, что члены экипажа обязаны молчать о планете Х до официального заявления.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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