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Американские космические зонды "Викинг" не обнаружили никаких органических соединений на Красной планете, потому что установленные на них анализаторы грунта буквально взорвали все подобные соединения.
В июне 2018 г. марсоход Curiosity нашел следы органики в пробе из булыжника с марсианской горы Шарп. Ученые задались вопросом, почему такие молекулы не нашли первые исследователи Марса – модули NASA "Викинг-1" и "Викинг-2", запущенные в середине 70-х годов прошлого века.
Исследователи пришли к выводу, что в то время разработчики "Викингов" не знали о содержащихся в почве Красной планеты перхлоратов, которые имеют высокий уровень химической активности. Их нагревание внутри лабораторий космических "Викингов" просто уничтожило следы органических молекул, сообщается в работе, опубликованной в журнале JGR: Planets.
Во всех образцах марсианского грунта, которые были нагреты и проанализированы "Викингами", нашли следы хлорбензола, который и образуется в результате нагревания смеси перхлоратов и органических молекул. Это подтверждает, что первые зонды NASA, не желая того, уничтожили следы найденной на Марсе жизни, отложив время ее открытия на 40 лет.
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