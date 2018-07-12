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NASA уличили в уничтожении следов инопланетной жизни

Фото: pixabay.com
Доказательства существования пришельцев сгорели из-за марсохода

Американские космические зонды "Викинг" не обнаружили никаких органических соединений на Красной планете, потому что установленные на них анализаторы грунта буквально взорвали все подобные соединения. 

В июне 2018 г. марсоход Curiosity нашел следы органики в пробе из булыжника с марсианской горы Шарп. Ученые задались вопросом, почему такие молекулы не нашли первые исследователи Марса – модули NASA "Викинг-1" и "Викинг-2", запущенные в середине 70-х годов прошлого века.

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Исследователи пришли к выводу, что в то время разработчики "Викингов" не знали о содержащихся в почве Красной планеты перхлоратов, которые имеют высокий уровень химической активности. Их нагревание внутри лабораторий космических "Викингов" просто уничтожило следы органических молекул, сообщается в работе, опубликованной в журнале JGR: Planets.

Во всех образцах марсианского грунта, которые были нагреты и проанализированы "Викингами", нашли следы хлорбензола, который и образуется в результате нагревания смеси перхлоратов и органических молекул. Это подтверждает, что первые зонды NASA, не желая того, уничтожили следы найденной на Марсе жизни, отложив время ее открытия на 40 лет.

Фоторепортаж
NASA показало красоты зимнего Марса
Фото: mars.jpl.nasa.gov Фото: mars.jpl.nasa.gov Фото: mars.jpl.nasa.gov
Фото: mars.jpl.nasa.gov Фото: mars.jpl.nasa.gov Фото: mars.jpl.nasa.gov Фото: mars.jpl.nasa.gov
Валентина МАЙОРОВА
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