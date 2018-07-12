Доказательства существования пришельцев сгорели из-за марсохода

Американские космические зонды "Викинг" не обнаружили никаких органических соединений на Красной планете, потому что установленные на них анализаторы грунта буквально взорвали все подобные соединения.

В июне 2018 г. марсоход Curiosity нашел следы органики в пробе из булыжника с марсианской горы Шарп. Ученые задались вопросом, почему такие молекулы не нашли первые исследователи Марса – модули NASA "Викинг-1" и "Викинг-2", запущенные в середине 70-х годов прошлого века.

Исследователи пришли к выводу, что в то время разработчики "Викингов" не знали о содержащихся в почве Красной планеты перхлоратов, которые имеют высокий уровень химической активности. Их нагревание внутри лабораторий космических "Викингов" просто уничтожило следы органических молекул, сообщается в работе, опубликованной в журнале JGR: Planets.

Во всех образцах марсианского грунта, которые были нагреты и проанализированы "Викингами", нашли следы хлорбензола, который и образуется в результате нагревания смеси перхлоратов и органических молекул. Это подтверждает, что первые зонды NASA, не желая того, уничтожили следы найденной на Марсе жизни, отложив время ее открытия на 40 лет.