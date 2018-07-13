На пляж в Китае выбросило гуманоида

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Диковинку обнаружил житель Китая. Прогуливаясь по берегу, мужчина заметил в воде нечто, похожее на человека, только меньших размеров. Опасаясь, что это труп, мужчина сначала боялся дотронуться до него, но потом осмелел и вытащил из воды.
Неожиданно странное создание стало издавать звуки, дергать ногами и корчиться в руках поднявшего его мужчины. Все это очевидцы зафиксировали на видео и выложили в интернет. Сразу поднялась шумиха. Кто-то однозначно заявил, что это розыгрыш. Кто-то допустил, что люди на берегу могли на самом деле принять куклу из губки за живое существо. Некоторые предположили, что это – утонувший пришелец с другой планеты.
"Это рыба, мутировавшая после аварии на АЭС
"Фукусима", – написал один из пользователей в комментарии под
роликом.
"Это мой бывший", – развеяла сомнения остальных читательница.
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