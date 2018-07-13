Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

На пляж в Китае выбросило гуманоида

Кадр youtube.com
Неизвестное существо вызвало споры в Сети

Диковинку обнаружил житель Китая. Прогуливаясь по берегу, мужчина заметил в воде нечто, похожее на человека, только меньших размеров. Опасаясь, что это труп, мужчина сначала боялся дотронуться до него, но потом осмелел и вытащил из воды.

Кадр youtube.com

По теме

Неожиданно странное создание стало издавать звуки, дергать ногами и корчиться в руках поднявшего его мужчины. Все это очевидцы зафиксировали на видео и выложили в интернет. Сразу поднялась шумиха. Кто-то однозначно заявил, что это розыгрыш. Кто-то допустил, что люди на берегу могли на самом деле принять куклу из губки за живое существо. Некоторые предположили, что это – утонувший пришелец с другой планеты. 

"Это рыба, мутировавшая после аварии на АЭС "Фукусима", – написал один из пользователей в комментарии под роликом.

"Это мой бывший", – развеяла сомнения остальных читательница.

Вера СВЕТЛОВА
новости партнеров
Загрузка...

Американцы очернили "Газпром" за деньги Киева

Украинцы заплатила сотни тысяч долларов за дискредитацию "Северного потока – 2"

Отстаньте со Скрипалями: Трамп раскрыл карты перед встречей с Путиным

Американский глава игнорирует наставления Лондона и желает поладить с Москвой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей