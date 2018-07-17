Огромный НЛО попал на видео

Здоровье
- Найден простой способ избежать рака
- Пять продуктов помогут согнать жир
- Ни крошки в рот: что нельзя есть перед сексом
В Сети появился ролик, на котором отчетливо видна огромная летающая тарелка, садящаяся на землю. В каком городе было снято сенсационное видео, не уточняется.
В ролике, опубликованном 17 июля на Пятом канале, мужчина на автомобиле преследует НЛО – таинственный объект то приближается, то удаляется, однако в итоге приземляется, правда, момент посадки в кадр не попал.
Загадочные корабли пришельцев не дают покоя уфологам. Недавно СМИ в очередной раз написали, что инопланетяне приложили руку к исчезновению Гитлера – якобы фюрер не погиб 30 апреля в своем бункере, а был перенесен пришельцами в Антарктиду.
Поиск "российского следа" в американских внутренних делах президент назвал "полным бредом"
Саммит привел к аресту россиянки в США по обвинению в шпионаже