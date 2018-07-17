Огромный НЛО попал на видео

Инопланетный гость взбудоражил землян

В Сети появился ролик, на котором отчетливо видна огромная летающая тарелка, садящаяся на землю. В каком городе было снято сенсационное видео, не уточняется.

В ролике, опубликованном 17 июля на Пятом канале, мужчина на автомобиле преследует НЛО – таинственный объект то приближается, то удаляется, однако в итоге приземляется, правда, момент посадки в кадр не попал.

Загадочные корабли пришельцев не дают покоя уфологам. Недавно СМИ в очередной раз написали, что инопланетяне приложили руку к исчезновению Гитлера – якобы фюрер не погиб 30 апреля в своем бункере, а был перенесен пришельцами в Антарктиду.







