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Инопланетный гость изумил астрономов

Фото: pixabay.com
Раскрыта еще одна тайна Вселенной

Межзвездный астероид Оумуамуа изменяет скорость движения не так, как подобные ему небесные тела. Астрофизики даже выдвинули предположение, что на самом деле это может быть инопланетный космический корабль пришельцев, сообщает Nature.

Однако, скорее всего, Оумуамуа – не астероид, а обыкновенная комета. К такому выводу пришла группа ученых во главе с Марко Микели из Европейского космического агентства. Следует отметить, что астрономы вначале приняли Оумуамуа за комету, прилетевшую из-за границ Солнечной системы, однако из-за того, что у небесного пришельца не было ни хвоста, ни светящегося газового ядра, гипотеза была отвергнута.

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Космический объект длиной около 200 метров, похожий на сигару, сочли за астероид. Отмечается, что более тщательное изучение траектории движения Оумуамуа показало, что для его движения характерно  негравитационное ускорение непонятного происхождения. В итоге специалисты пришли к выводу, что "астероид" из далекой галактики на самом деле – комета, у которой нет хвоста и свечения.

Валентина МАЙОРОВА
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