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Жителей Барнаула напугал гигантский НЛО

Фото: pixabay.com
Впрочем, скептики считают, что никакой летающей тарелки не было

Необычное явление увидели горожане в небе над Барнаулом. Пользователи Сети поделились друг с другом фотографиями, на которых запечатлен то ли огромный летучий корабль пришельцев, то ли красивое летнее облако.

Барнаульцы живо обсудили необычное природное явление Вконтакте. "Ждем очередной катаклизм", "НЛО атакует", "Мы все умрем?", – написали в комментариях к посту (орфография и пунктуация оригиналов сохранены). Кое-кто ехидно напомнил, что 2 июля празднуется День уфолога, поэтому прибытие "летающей тарелки" трудно назвать случайным. 

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Однако большинство все-таки решило, что это просто огромная туча, возможно, с градом. 

Валентина МАЙОРОВА
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