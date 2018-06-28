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НЛО оставило в небе послание россиянам

Фото:vk.com/rostovnetip
В небе над Ростовом-на-Дону высветились загадочные буквы

Инопланетяне побывали в Ростове – во всяком случае, жители города в этом абсолютно уверены.

Зеленые человечки отметились в Левенцовском районе донской столицы и оставили таинственное письмо местным жителям и болельщикам чемпионата мира, сообщает сайт "Комсомольская правда". Внимательные ростовчане разглядели две буквы D и H, которые прямо на небесах написали светящимися шарами инопланетные гости.

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Теперь взволнованные жители ждут продолжения – кругов на полях или похищений людей. 

Надо отметить, что Ростов-на-Дону привлекает повышенное внимание пришельцев: на прошлой неделе НЛО видели над Парамоновскими складами, а в мае целый рой "летающих тарелок" был замечен в районе Шолохова. Скептики, правда, утверждают, что над складами летал квадрокоптер, а стая НЛО была метеорным потоком Эта-Аквариды.

Валентина МАЙОРОВА
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