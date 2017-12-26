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Очевидцы слышали его в разных районах города. При этом от
звука на многих машинах сработала сигнализация, сообщает "Крыминформ". Некоторые даже утверждали, что
это упал метеорит.
Через некоторое время в Сети появилось видео, на котором в небе отчетливо виден след от объекта.
Некоторые предположили, что запустили ПЗРК (переносной зенитный ракетный комплекс).
В пресс-службе ГУ МЧС по республике Крым заявили, что о произошедшем ничего не знают.
"Пожарно-спасательные подразделения не привлекались в связи с этим. Звонков с просьбой о помощи от населения не поступало", - сообщили в ведомстве.
В МЧС подчеркнули, что информации о проводимых в регионе учениях у них нет.
Помощник начальника крымского главка МЧС России Владимир Иванов считает, что это был реактивный самолет.
"Мы допускаем, что в результате прохождения самолетом звукового барьера мог произойти соответствующий хлопок. Это нормальное явление. Поводов для паники нет", - цитирует его РИА "Новости".
в городе у всех паника из-за этой ракеты #Крым #Симферополь pic.twitter.com/5CmkjmmMM8— Арвид (@arvidOS) 26 декабря 2017 г.
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