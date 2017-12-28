Пришельцы плодятся в центре Земли

Все человечество оказалось под наблюдением новой расы

Центр Земли скрывает не только различные ископаемые, но и страшную правду. Там процветает огромная колония инопланетян.

Конспиролог Родни Клэфф считает, что под толстой оболочкой земли скрывается целая цивилизация пришельцев. По его мнению, они спустились туда после уничтожения нацистов. Рост гуманоидов составляет 3 м, а внешность настолько специфическая, что отталкивает своей уродливостью, пишет Daily Star.

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Придерживающиеся этой теории люди, активно спорят о происхождении существ. Одни уверены, что это сбежавшие во времена Второй мировой войны нацисты. Другие же настаивают, что пришельцы - это викинги, бесследно исчезнувшие из Гренландии.

Сам мир гуманоидов связан с нашей реальностью огромными тоннелями, идущими из центра планеты. Об этом прекрасно знают ученые из NASA, но скрывают от людей, чтобы избежать паники. Автор теории Клэфф уверен, что под землей также находится Солнце, которое заряжает энергией пришельцев.

Один из исследователей Олаф Янсен даже нашел входы в тайный город. Он утверждает, что побывал в Эдеме, где его встретили местные жители ростом 12 футов. Инопланетяне сообщили ему, что следят за всем человечеством с помощью летающих тарелок.

Родни Клэфф добавил, что NASA скрывает огромную дыру, являющуюся порталом. Также есть еще два входа возле полюсов и один в Гималаях.