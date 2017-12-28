Инопланетяне подглядывают за Землей
Астрономы давно пытаются сосчитать число внеземных цивилизаций. И очень хотят понять причину, по которой до сих пор не заметили следов пришельцев в Галактике, рассказал специалист университета Квинс в Белфасте Роберт Уэллс.
А группа исследователей из Германии и Великобритании решила рассмотреть проблему с другой стороны. Они задались целью понять, насколько хорошо Земля и следы жизни на ее поверхности видны возможным жителям других галактик.
Чем крупнее планета, тем больше она загораживает свет звезды, вокруг которой вращается. Поэтому довольно маленькую Землю и ее обитателей инопланетяне станут видеть отчетливее и чаще, чем планеты-гиганты, пишут "Дни.ру".
При составлении списка потенциально обитаемых планет использовали формулу, составленную в 1960-х гг. астрономом Френсисом Дрейком. И оказалось, что вероятность увидеть Землю или другое космическое тело в Солнечной системе со стороны составляет только 2,5%.
Следовательно, знать о Земле могут обитатели всего нескольких экзопланет. А точнее - у 65 миров есть возможность наблюдать за небесными телами Солнечной системы, а 9 из них могут изучить Землю при помощи инструментов, таких как телескопы Kepler и Hubble.
К этим избранным относятся небольшой газовый гигант у звезды HAT-P-11 в созвездии Лебедя, WASP-68b в созвездии Козерога, четыре крупных планеты в системе WASP-47 в созвездии Водолея, крупный газовый гигант у звезды 1RXS 1609 в созвездии Скорпиона, планета у белого карлика-"каннибала" WD 1145+017 b в созвездии Девы и формирующаяся планета LkCa 15b в созвездии Возничего.
При этом доказательств того, что на этих космических объектах существует жизнь, у ученых нет, отмечает FlashNord.
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