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Инопланетяне подглядывают за Землей

Фото: "Утро"
Представители лишь 9 из 65 миров могут изучить нашу планету

Астрономы давно пытаются сосчитать число внеземных цивилизаций. И очень хотят понять причину, по которой до сих пор не заметили следов пришельцев в Галактике, рассказал специалист университета Квинс в Белфасте Роберт Уэллс.

А группа исследователей из Германии и Великобритании решила рассмотреть проблему с другой стороны. Они задались целью понять, насколько хорошо Земля и следы жизни на ее поверхности видны возможным жителям других галактик.

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Чем крупнее планета, тем больше она загораживает свет звезды, вокруг которой вращается. Поэтому довольно маленькую Землю и ее обитателей инопланетяне станут видеть отчетливее и чаще, чем планеты-гиганты, пишут "Дни.ру". 

При составлении списка потенциально обитаемых планет использовали формулу, составленную в 1960-х гг. астрономом Френсисом Дрейком. И оказалось, что вероятность увидеть Землю или другое космическое тело в Солнечной системе со стороны составляет только 2,5%.

Следовательно, знать о Земле могут обитатели всего нескольких экзопланет. А точнее - у 65 миров есть возможность наблюдать за небесными телами Солнечной системы, а 9 из них могут изучить Землю при помощи инструментов, таких как телескопы Kepler и Hubble.

К этим избранным относятся небольшой газовый гигант у звезды HAT-P-11 в созвездии Лебедя, WASP-68b в созвездии Козерога, четыре крупных планеты в системе WASP-47 в созвездии Водолея, крупный газовый гигант у звезды 1RXS 1609 в созвездии Скорпиона, планета у белого карлика-"каннибала" WD 1145+017 b в созвездии Девы и формирующаяся планета LkCa 15b в созвездии Возничего.

При этом доказательств того, что на этих космических объектах существует жизнь, у ученых нет, отмечает FlashNord.

Любовь ТУМАНОВА
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