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Гуманоиды засветились на Аляске

Кадр из фильма "Район №9"
Шокирующее видео высадки НЛО взорвало Сеть

В интернете бурно обсуждается ролик, на котором якобы запечатлено, как жители иных миров прибыли на Землю и приземлились на Аляске. На YouTube видео собрало множество комментариев от возбужденных зрителей. Правда, не все комментаторы поверили в правдивость истории с приземлившейся летающей тарелкой. "Камера идеально следует за пришельцем и аппаратом. так не бывает у непрофессионала﻿", "подделка", "монтаж", скептически отозвались критически настроенные интернет-пользователи (орфография и пунктуация оригинала сохранены).

Сейчас видео изучается румынскими и американскими уфологами, сообщает портал "Российский диалог".

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Информация о странных объектах, летающих над поверхностью Земли, регулярно появляется в Сети, давая пищу догадкам конспирологов. Так, недавно похожий на НЛО объект был замечен над аэропортом в китайском городе Маньяне. Инопланетный аппарат не просто напугал жителей, но и вынудил администрацию воздушной гавани отказать в посадке трем самолетам. 

Валентина МАЙОРОВА
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