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Доказано: Земля съела другие планеты

Фото: flickr.com/NASA
Ученые нашли неопровержимые тому доказательства

Наша планета действительно поглощала другие. Увы, это не фантастический вымысел, а вполне реальный научный вывод, который сделали ученые из Юго-западного исследовательского института города Боулдера (США).

Для того, чтобы проверить, действительно ли Земля пожирала другие планеты они отправились в Гренландию, где, как известно, расположены древнейшие города. При исследовании территорий, специалисты нашли следы других планет, точнее их зародышей.

Исследователи предположили, что эти зарождающиеся планеты Земля поглотила во время столкновения. Случилось это очень давно, в те времена, когда нашу планету еще можно было назвать новорожденной, пишет еженедельник "Тайны XX века".

После группа исследователей сделала компьютерную реконструкцию случившегося: она показывает, как Земля столкнулась с другими небесными телами и как после они перемешались между собой.

Именно поэтому, количество инопланетного материала в составе нашей планеты может достигать половины от общей массы.

Сложность эксперимента заключалась в том, что эти уникальные остатки других неведомых планет спрятаны под более поздними, вулканическими и осадочными горными породами. Поэтому впереди перед группой активистов стоит непростая задача – докопаться до них.  

Марина МОНРО
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