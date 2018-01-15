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Гуманоиды на "Алмазе" пролетели над МКС

Фото: wikipedia.org
Уфологи продолжают надеяться на контакт с инопланетянами

Наблюдатели за инопланетными гостями рассмотрели рядом с Международной космической станцией необычно красивый НЛО.

Видеозапись размещена в Сети на Youtube. Мнения комментаторов ролика разделились. Одни решили, что на видео действительно запечатлены какие-то объекты, летающие рядом с МКС. Другие скептически написали, что все это больше похоже на космический мусор.

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Кое-кто из пользователей даже намекнул, что астронавты с МКС давно уже вступили в неформальный контакт с пришельцами, просто эта информация пока недоступна широкой публике.

Пока вопрос о том, попал ли на видео корабль пришельцев или всего лишь астероид, остается открытым.


Валентина МАЙОРОВА
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