Гуманоиды на "Алмазе" пролетели над МКС

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Наблюдатели за инопланетными гостями рассмотрели рядом с Международной космической станцией необычно красивый НЛО.
Видеозапись размещена в Сети на Youtube. Мнения комментаторов ролика разделились. Одни решили, что на видео действительно запечатлены какие-то объекты, летающие рядом с МКС. Другие скептически написали, что все это больше похоже на космический мусор.
Кое-кто из пользователей даже намекнул, что астронавты с МКС давно уже вступили в неформальный контакт с пришельцами, просто эта информация пока недоступна широкой публике.
Пока вопрос о том, попал ли на видео корабль пришельцев или всего лишь астероид, остается открытым.
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