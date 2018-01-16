К Земле летят огромные астероиды-убийцы

О том, что в наступившем году приготовили землянам звезды, рассказал уральский астроном

Какие звездные сюрпризы ждут россиян в год Желтой Собаки? Об этом телеканалу "Звезда" рассказал сотрудник кафедры астрономии, геодезии и мониторинга окружающей среды Уральского федерального университета Павел Скрипниченко.

В конце первого месяца нового года Земля сблизится с двумя астероидами. По словам астронома, никакой угрозы для землян в этом нет. Небесные тела 1993 VD и 2003 CA4 пройдут на большом расстоянии от нашей планеты. Также, по словам Скрипниченко, россияне смогут увидеть в небе астероид Весту - один из крупнейших в астероидном поясе. Веста будет видна как маленькое туманное пятнышко в созвездии Рака. Ее можно хорошо разглядеть в бинокль. В отличие от звезд астероид не мерцает и медленно, но заметно двигается по небу. Специалисты отмечают, что астероиды крайне редко можно наблюдать с Земли невооруженным глазом - астрономы обычно рассматривают их только в телескопы.

Также в конце января мир увидит кровавую Луну - в последний день месяца произойдет полное лунное затмение. Москвичи могут попытаться увидеть его в 7 часов утра. Полюбоваться на астрономическое явление смогут также жители Северной Америки, Европы и центральной части России.



В високосном 2018 г. будет и второе лунное затмение. Его увидят в июле жители большей части Европы, Азии, юга Северной Америки, Австралии, Антарктиды и Южной Америки. Солнечных затмений россияне в этом году наблюдать не смогут.