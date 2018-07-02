Советские военные тайно исследовали НЛО

Раскрыты причины интереса СССР к пришельцам

В Советском Союзе существовала комиссия, которая занималась изучением неопознанных летающих объектов. Об этом рассказал старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга Владимир Сурдин.

Он пояснил, что внимание советских военных к НЛО длился недолго и было обусловлен интересом к тому, что это "какие-то вражеские аппараты", – пишет РИА "Новости".

Однако они быстро убедились, что никакой опасности со стороны непонятных объектов нет.

"Американцы сделали это лет на двадцать раньше. И, насколько я знаю, больше государство к этой проблеме не обращалось", – добавил исследователь, подчеркнув, что государство никогда не спонсировало подобные исследования.

По его словам, в последнее время интерес к изучению НЛО стих. И одной из причин этого послужило просвещение. "Я и мои коллеги рассказываем, какие на самом деле редкие явления в атмосфере Земли и космосе принимают за космические корабли пришельцев", – отметил он, пояснив, что уфология – самая безобидная из всех лженаук.

"Она никогда не требовала финансирования ни у частных лиц, ни у государства. Просто на любительском уровне люди интересовались тем, что им было непонятно на небе <…> У них была априорная установка: ждем пришельцев, пришельцы тут, необъяснимый факт желательно интерпретировать как визит инопланетян. Уфология – это увлеченность начитавшихся фантастики и не слишком образованных в науках", – сказал ученый.