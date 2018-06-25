Пришельцы уничтожат человечество

"Летающая тарелка" вплотную подлетела к Земле

Исследователь-любитель из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев обнаружил НЛО на видеозаписи с камеры МКС.

Сначала объект показался ученому астероидом. Однако, "предмет оказался слишком большим и отражал лучи солнца". Затем он предположил, что это луна, но НЛО появился с другого края Земли, в связи с чем, эта гипотеза оказалась неверной.

"Предмет хоть и очень большой, но находится к Земле ближе чем Луна. Он имеет сферическую форму и ещё приближается к Земле. Виден пока только из космоса", – рассказал исследователь.

Когда Дегтерев наблюдал за НЛО, МКС отключила все камеры и прекратила подачу сигнала. В тот момент станция проходила над Алжиром. Уфолог связывает появлением объекта с концом света, который назначили на воскресенье, 24 июня.



