Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Пришельцы уничтожат человечество

Кадр из фильма "Морской бой"
"Летающая тарелка" вплотную подлетела к Земле

Исследователь-любитель из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев обнаружил НЛО на видеозаписи с камеры МКС.

Сначала объект показался ученому астероидом. Однако, "предмет оказался слишком большим и отражал лучи солнца". Затем он предположил, что это луна, но НЛО появился с другого края Земли, в связи с чем, эта гипотеза оказалась неверной.

"Предмет хоть и очень большой, но находится к Земле ближе чем Луна. Он имеет сферическую форму и ещё приближается к Земле. Виден пока только из космоса", – рассказал исследователь.

Когда Дегтерев наблюдал за НЛО, МКС отключила все камеры и прекратила подачу сигнала. В тот момент станция проходила над Алжиром. Уфолог связывает появлением объекта с концом света, который назначили на воскресенье, 24 июня. 


Евгения КАРПУНИНА
новости партнеров
Загрузка...

Иностранные фанаты обсмеяли российские дороги

Хорватские болельщики обрадовались яме в асфальте

Эрдоган восхитился президентом РФ

Турецкий глава государства назвал своего кумира

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей