На Марсе готовятся к захвату Земли

Планета станет базой инопланетян для нападения на Землю

Странное существо заметили уфологи на одном из снимков, сделанных марсоходом NASA на Красной планете. В скалах скрывается загадочное создание, напоминающее пришельца, которое наблюдает за человеческой техникой.

Из тени видно лишь его лицо, что навело исследователей на мысль, что наблюдатель выбрал свою позицию неслучайно. Они предположили, что это разведчик с Нибиру, который собирает сведения о землянах, прежде чем НЛО отправится к нашей планете.

По мнению экспертов, обитатели планеты Х вовсю готовятся напасть на Землю, а на Марсе собираются оборудовать перевалочный пункт, с которого их войска будут выдвигаться к Голубой планете. Они утверждают, что информация о марсоходе и способах передачи информации может помочь нибирянам в борьбе с человечеством, пишет Vista News.

Уфологи считают, что Нибиру уже совсем близко и появление пришельцев на Марсе является доказательством этого, а также напоминают, что земляне не раз видели корабли пришельцев. Они предполагают, что, возможно, инопланетяне находятся уже рядом и одной из их баз стала Луна.

Ранее стало известно, что, по данным экспертов, столкновение Земли со страшной планетой произойдет 22 сентября. Первыми пострадают США, и американские власти знают об этом, но скрывают от населения во избежание паники.