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Землю ждет глобальная катастрофа

Фото: pixabay.com
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Ученые предупредили о страшных перспективах

Человечество превысило допустимый объем выбросов парниковых газов, что может привести к климатической катастрофе. К такому выводу пришла группа ученых из Австрии, Франции, Великобритании, Германии и Швейцарии, изучившая таяние вечной мерзлоты и связанные с этим выбросы углерода. Они уверяют, что эмиссионный бюджет углекислого газа уменьшился почти до нуля.

В науке эмиссионным бюджетом углекислого газа называют количество диоксида углерода, которое допустимо за определенный период, и не угрожает превысить уровень глобального потепления.

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Исследователи проанализировали, выбросы углекислого газа и метана, образующиеся в результате таяния вечной мерзлоты, а также их влияние на эмиссионный бюджет, и определили, что он может снизиться от 30 до 100 гигатонн. При этом температура может подняться на 1,5-2 градуса, написали авторы в журнале Nature Geoscience.

Ученые напомнили, что для предотвращения необратимых изменений климата, глобальная средняя температура не должна расти более, чем на 1,5 градуса, а эмиссионный бюджет не должен быть больше 550 гигатонн CO2. Это утверждено Парижским климатическим соглашением 2015 года.

При этом возможно кратковременное снижение бюджета на 16 процентов и повышение лимита до 2,5 градусов.

Если же лимиты будут превышены, исследователи прогнозируют необратимые последствия для Земли.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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