Дожить до вечера: Нибиру уничтожит Землю уже сегодня

Человечество гадает, сбудутся ли страшные пророчества о конце света

Уфологи предупредили, что планета Х оборвет жизнь землян сегодня, 19 сентября. И хотя астрономы пытаются убедить людей, что не видят никаких признаков апокалипсиса, альтернативные мнения побеждают.

Так, за признаки грядущей катастрофы приняты необычные "дыры в небе" – круглые просветы среди облаков, которые эксперты посчитали следами, оставленными Нибиру, вошедшей в атмосферу.

"Звезду смерти" и ее разведчиков уже не раз видели во многих регионах мира в разных обличьях и в любое время суток. Отметилась она и в России. Так, землетрясение, произошедшее на Урале в начале сентября, также приписали ее пагубному действию.

Правда, некоторые уфологи дают человечеству небольшую отсрочку. По их мнению, столкновение произойдет 22 сентября на американском континенте. И правительство США уже вовсю готовится к катастрофе, закрывая солнечные обсерватории и эвакуируя жителей из места предполагаемого удара.

Однако есть и те, кто считает планету Х инфернальным космическим образованием, которое притягивает к Земле людские страх и подлость. Философ из Санкт-Петербурга уверен, что явление Нибиру есть не что иное, как кара для человечества за преступное использование "искры Божьей", пишет Vista News.

Конспиролог уверяет, что наиболее страшным проступком людей стал выход в космос по "своему хотению" и окружение планеты облаком из мусора. По его мнению, землянам пришла пора ответить за превращение планеты в помойную яму, грабительское опустошение недр и ядерные вооружения, испытание которых может уничтожить все живое.