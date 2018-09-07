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Новые предвестники апокалипсиса засветились над Австралией

Фото: pixabay.com
Любители "летающих тарелок" получили еще одно подтверждение своих теорий

Уфологи Зеленого континента считают, что конец света вот-вот наступит, ведь пришельцев все чаще видят на Земле.

Недавно жители Мельбурна увидели в ночном небе 3 шарообразных огненных НЛО, сообщает Vista News. По словам очевидцев, ярко-красные огни медленно проплыли в вечернем небе над районом Норт-Колфилд. Летающие тарелки не издавали никакого шума, они передвигались в западном направлении.

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Ранее СМИ назвали вестником апокалипсиса землетрясение, которое произошло на Южном Урале. Подземные толчки в ночь на 5 сентября в Челябинской области достигли магнитуды 5,4. По мнению некоторых уфологов, природные катаклизмы, которые в последнее время участились на Земле, вызваны приближением планеты Нибиру, воздействием ее гравитационного поля.


Валентина МАЙОРОВА
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