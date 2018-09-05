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Землетрясение на Урале стало вестником апокалипсиса

Фото: pixabay.com
продолжениеПророчества о третьей мировой начали сбываться
Уфологи назвали Нибиру причиной подземных толчков

Пока жители Челябинской области гадают, объясняется ли удар стихии по их региону природными причинами или дело в техногенной катастрофе, исследователи паранормальных явлений, похоже, готовы дать точный ответ.

По мнению уфологов, землетрясение магнитудой 5,4 в Катав-Ивановском районе произошло из-за планеты Х, которая на всех парах мчится к Земле, сообщает Vista News. По мнению конспирологов, подземные толчки на Южном Урале – это только начало.

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Из-за давления гравитационного поля Нибиру вскоре начнут извергаться вулканы на Камчатке и Курилах. Уже сейчас нужно готовиться к серьезным катаклизмам и уезжать из опасных для жизни районов, предупреждают эксперты.

При этом сейсмологи скептически относятся к пророчествам уфологов и призывают не верить байкам про загадочную планету Х, напоминая, что обещанный конец света так и не наступил.

В ночь на 5 сентября подземные толчки ощущались в Екатеринбурге, Челябинске и Уфе, эпицентр землетрясения был на территории Катав-Ивановского района на глубине 10 км, напоминает "Свободная пресса"

Министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко объяснил, что инцидент не имеет техногенного характера, и на Южном Урале землетрясения не такая уж редкость, сообщает URA.RU.

Валентина МАЙОРОВА
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