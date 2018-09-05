На Урале произошло новое землетрясение

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Новый природный катаклизм обрушился на жителей Урала. Второе за сутки землетрясение силой 4,4 балла произошло в Челябинской области. Об этом сообщил сайт Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.
Повторный толчок зарегистрирован в 21 км на юго-восток от Катав-Ивановска, ставшего эпицентром предыдущего землетрясения. Его очаг находился на глубине 2 километра.
В региональном МЧС РИА "Новости" сообщили, что информация проверяется. Так как пока сведения о произошедшем противоречивы. Также сотрудники ведомства отметили, что получили письмо из института геофизики Уральского отделения РАН, где говорится, что повторные сильные толчки маловероятны, но есть возможность однократного афтершока.
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