Пророчества о третьей мировой начали сбываться

Новый вооруженный конфликт начнется в Скандинавии

Швеция, Норвегия или Дания – одна из этих стран станет тем местом, где вспыхнет пожар, который может погубить нашу планету.

"Норвежская Ванга" Гунхильда Смелхус в далеком 1968 г. предсказала, что в Европе разразится страшный миграционный кризис, после которого начнется третья мировая, напоминает Vista News.



Cейчас Скандинавия видит угрозу только со стороны России, однако проблемы точат ее изнутри, шаг за шагом они могут привести к трагедии мирового масштаба.

Смелхус предупреждала, что атеизм и отрицание традиционных моральных ценностей не пройдут даром для общества.

Люди из бедных регионов прибудут в Европу, после чего начнется война, которая будет достаточно скоротечной – ведь государства применят ядерное оружие. Предсказательница подчеркивала, что третья мировая разразится именно в Скандинавии. Ядерный апокалипсис приведет к тому, что жить в этих странах будет нельзя, и немногие уцелевшие вынуждены будут скитаться по миру.