Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Пророчества о третьей мировой начали сбываться

Фото: pixabay.com
Новый вооруженный конфликт начнется в Скандинавии

Швеция, Норвегия или Дания – одна из этих стран станет тем местом, где вспыхнет пожар, который может погубить нашу планету.

"Норвежская Ванга" Гунхильда Смелхус в далеком 1968 г. предсказала, что в Европе разразится страшный миграционный кризис, после которого начнется третья мировая, напоминает Vista News.  

По теме

Cейчас Скандинавия видит угрозу только со стороны России, однако проблемы точат ее изнутри, шаг за шагом они могут привести к трагедии мирового масштаба.

Смелхус предупреждала, что атеизм и отрицание традиционных моральных ценностей не пройдут даром для общества.

Люди из бедных регионов прибудут в Европу, после чего начнется война, которая будет достаточно скоротечной – ведь государства применят ядерное оружие. Предсказательница подчеркивала, что третья мировая разразится именно в Скандинавии. Ядерный апокалипсис приведет к тому, что жить в этих странах будет нельзя, и немногие уцелевшие вынуждены будут скитаться по миру.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Американцы подняли доллар специально

Американцы используют умышленные колебания курса, чтобы наказать неугодные страны

Немцы испугались удара США по "Северному потоку - 2"

Санкции Вашингтона уничтожат европейский бизнес

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей