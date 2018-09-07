Миру угрожают гигантские цунами
Ученые из Университета штата Вашингтон в Такоме выяснили, что изменившийся климат и потепление приводят к сокращению ледяного покрова и вечной мерзлоты на планете, что, в свою очередь, ведет к образованию локальных гигантских цунами.
Такие волны имеют высоту в несколько сотен метров и приносят опасность жителям прибрежных районов Гренландии, Патагонии и Норвегии.
Одно подобное цунами случилось в 2015 г. у берегов Аляски. Благодаря безлюдной местности оно не причинило ущерба. На месте событий оказались лишь ученые, да и те прибыли спустя несколько месяцев, пишет журнал Scientific Reports. Они обнаружили разрушенный берег с деревьями, изрешеченными осколками камней и большим количеством мусора.
Исследователи выяснили, что таяние ледника Тиндалл вызвало огромный каменный оползень массой 180 млн т, который, обрушившись в море, и создал волну высотой около 200 метров.
Ученые заявили, что ранее фьорд Таан скрывался ледовыми массами. Они поддерживали скальные породы. Но с 1961 по 1991 г. ледник Тиндалл истончился на 300 м и отодвинулся на 16 километров.
"Поскольку ледники истончаются по всему миру, они изменяют окружающий ландшафт. В случае с фьордом Таан результатом стало массивное цунами", – рассказал один из авторов исследования.
По мнению экспертов, обнаруживших несколько подобных оползней в зонах значительного таяния льда, такие явления вскоре начнут происходить все чаще. Ученые обеспокоены тем, что цунами может накрыть побережье не безлюдной Аляски, но и вполне обитаемых регионов.
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