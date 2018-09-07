Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Миру угрожают гигантские цунами

Фото: GLOBAL LOOK press/imago stock&people
продолжениеРано радовались: Земля столкнется с Нибиру в сентябре
Таяние ледников грозит человечеству страшными последствиями

Ученые из Университета штата Вашингтон в Такоме выяснили, что изменившийся климат и потепление приводят к сокращению ледяного покрова и вечной мерзлоты на планете, что, в свою очередь, ведет к образованию локальных гигантских цунами.

Такие волны имеют высоту в несколько сотен метров и приносят опасность жителям прибрежных районов Гренландии, Патагонии и Норвегии.

Одно подобное цунами случилось в 2015 г. у берегов Аляски. Благодаря безлюдной местности оно не причинило ущерба. На месте событий оказались лишь ученые, да и те прибыли спустя несколько месяцев, пишет журнал Scientific Reports. Они обнаружили разрушенный берег с деревьями, изрешеченными осколками камней и большим количеством мусора.

Исследователи выяснили, что таяние ледника Тиндалл вызвало огромный каменный оползень массой 180 млн т, который, обрушившись в море, и создал волну высотой около 200 метров.

Ученые заявили, что ранее фьорд Таан скрывался ледовыми массами. Они поддерживали скальные породы. Но с 1961 по 1991 г. ледник Тиндалл истончился на 300 м и отодвинулся на 16 километров.

"Поскольку ледники истончаются по всему миру, они изменяют окружающий ландшафт. В случае с фьордом Таан результатом стало массивное цунами", – рассказал один из авторов исследования.

По мнению экспертов, обнаруживших несколько подобных оползней в зонах значительного таяния льда, такие явления вскоре начнут происходить все чаще. Ученые обеспокоены тем, что цунами может накрыть побережье не безлюдной Аляски, но и вполне обитаемых регионов.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
новости партнеров
Загрузка...

Меркель встала на сторону России в Сирии

Политик поддержала действия Москвы в САР, несмотря на противоположную позицию США

Россия больше не нужна: украинцы нашли газовый запас в стране

Киев обманывает население, чтобы отвлечь от проблем с "голубым топливом"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей