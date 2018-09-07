Рано радовались: Земля столкнется с Нибиру в сентябре
Не успели земляне вздохнуть спокойно после сообщений о том, что планету-убийцу поглотил Юпитер, как уфологи предупредили о новой опасности. Уже 19 сентября может произойти губительное для Земли столкновение с Нибиру.
В пользу такого мнения говорит то, что с каждым днем становится все больше очевидцев, которые сумели запечатлеть на фото– и видеоматериалах таинственные объекты, приближающиеся к Голубой планете.
Впрочем, отдельные специалисты считают, что катастрофа наступит даже раньше объявленной даты, пишет издание "Лига Новости Россия".
Отмечается, что Планету Х видели над территорией России. Так, ее появление зафиксировали на Урале, где житель Свердловской области разглядел непонятную светящуюся сферу недалеко от солнца.
А некоторые уфологи даже приписывают Нибиру влияние на землетрясение, произошедшее недавно в уральских горах. Они также пугают началом извержения вулканов на Камчатке и Курилах.
Видели таинственную планету и в Латинской Америке, где она появилась прямо над городом Сан-Паулу. Жители с изумлением констатировали, что прямо среди белого дня над их головами появилось светящееся нечто, которое освещало улицы даже ночью. Затем они обнаружили множество "летающих тарелок", выстроившихся в одну линию. Подобное зрелище наблюдали и в Мексике.
Ранее странные объекты зафиксировали в США, где их также сняли на видео.
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