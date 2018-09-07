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Рано радовались: Земля столкнется с Нибиру в сентябре

Фото: pixabay.com
Очевидцы из всех уголков мира утверждают, что Планета Х приближается

Не успели земляне вздохнуть спокойно после сообщений о том, что планету-убийцу поглотил Юпитер, как уфологи предупредили о новой опасности. Уже 19 сентября может произойти губительное для Земли столкновение с Нибиру.

В пользу такого мнения говорит то, что с каждым днем становится все больше очевидцев, которые сумели запечатлеть на фото– и видеоматериалах таинственные объекты, приближающиеся к Голубой планете.

Впрочем, отдельные специалисты считают, что катастрофа наступит даже раньше объявленной даты, пишет издание "Лига Новости Россия".

Отмечается, что Планету Х видели над территорией России. Так, ее появление зафиксировали на Урале, где житель Свердловской области разглядел непонятную светящуюся сферу недалеко от солнца.

А некоторые уфологи даже приписывают Нибиру влияние на землетрясение, произошедшее недавно в уральских горах. Они также пугают началом извержения вулканов на Камчатке и Курилах.

Видели таинственную планету и в Латинской Америке, где она появилась прямо над городом Сан-Паулу. Жители с изумлением констатировали, что прямо среди белого дня над их головами появилось светящееся нечто, которое освещало улицы даже ночью. Затем они обнаружили множество "летающих тарелок", выстроившихся в одну линию. Подобное зрелище наблюдали и в Мексике.

Ранее странные объекты зафиксировали в США, где их также сняли на видео.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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