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Нибиру показалась в небе над Бразилией

Фото: pixabay.com
Вслед за россиянами планету Х заметили бразильцы

Над городом Сан-Паулу появился загадочный НЛО. Прямо при дневном свете изумленные жители могли наблюдать, как сияющий яркий объект превратился в небесах в нечто, напоминающее формой медузу.

Очевидцы немедленно сняли весь процесс на видео и выложили его на YouTube. 

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Здравомыслящие горожане, впрочем, решили, что это какая-то аномалия или, возможно, военные учения. Однако сообщения об НЛО приходили со всех концов города, и необычное свечение можно было наблюдать и ночью.

Затем число "летающих тарелок" над Сан-Паулу увеличилось, причем они выстроились в почти ровную линию. Через некоторое время НЛО разлетелись с огромной скоростью и пропали из виду.

Бразильские конспирологи предположили, что такое подозрительное движение в небесах может быть связано с приближением Нибиру, которую, как известно, охраняют и населяют инопланетяне, отмечает Vista News. Cамые подозрительные при этом считают, что военные и гуманоиды с планеты Х в тот день работали вместе.

Предсказания о том, что загадочная планета Нибиру вот-вот врежется в Землю, весь август будоражили умы уфологов. Однако назначенный на 16 августа конец света не состоялся, и теперь нетрадиционные исследователи глубин космоса ждут следующего пришествия таинственной планеты Х, а некоторые считают, что космические разведчики уже прибыли к людям.

Валентина МАЙОРОВА
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