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Уже рядом: на Землю прилетели пришельцы с Нибиру

Фото: pixabay.com
Инопланетный корабль опустился в Мексике

Пока уфологи и простые люди гадают, придет ли Земле конец из-за столкновения с Нибиру, обитатели Планеты Х готовятся к захвату. Так, жители мексиканского города Сан-Хуан увидели, что под покровом сильного дождя с неба спустился светящийся НЛО.

Очевидцы сумели запечатлеть объект на видео. На опубликованном в YouTube ролике видно, что к Земле стремительно приближается некий загадочный предмет.

Эксперты уверены, что на Землю прибыли разведчики, которые будут выяснять обстановку перед масштабным вторжением инопланетян, а грозу они использовали в качестве прикрытия, пишет VistaNews.  

Ранее непонятные объекты видели в небе США. В частности, один из жителей Пенсильвании опубликовал видео, на котором над его домом висит странный светящийся шар.

В России также наблюдали за удивительной сферой, висящей над Уральскими горами.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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