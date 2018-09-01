Испугались: пришельцы с Нибиру срочно разворачивают планету

Инопланетяне хотят избежать столкновения с Землей

Уфологи и ученые на протяжении долгого времени спорят о существовании таинственной планеты Нибиру. Один из экспертов уверен, что она приближается к Земле, однако ее обитатели с помощью высоких технологий предотвратят трагедию.

По его словам, пришельцы не хотят причинить вреда своей планете и знают об опасном сближении с нами. У жителей Нибиру есть технологии, способные изменить траекторию небесного объекта. При этом, по мнению уфолога, если им удастся избежать столкновения, то инопланетяне высадятся на Землю, чтобы познакомиться с людьми, передает VistaNews.

Ранее жители мексиканского города Сан-Хуан увидели, что под покровом сильного дождя с неба спустился светящийся НЛО, на котором могли находится обитатели Нибиру.