Конец света отменяется: Юпитер поглотил Нибиру

Гравитационное поле спасло землян от апокалипсиса

Крупнейшая планета Солнечной системы уже миллионы лет защищает Землю от всех небесных тел, летящих из космоса в ее сторону. Теперь "жертвой" Юпитера стала Планета Х, заявили уфологи.

По словам исследователей, в 2017 году NASA получило уникальные фотографии, сделанные зондом Juno на "красной планете". На одной из них был запечатлен обломок скалы, принятый за Нибиру. Гравитационное поле Юпитера поглотило планету и, таким образом, спасло землян от катастрофы. И пока он держит ее в заложниках жителям Земли ничего не угрожает.

Ученые утверждают, что упавший на нашу планету 65 млн лет назад гигантский астероид уничтожил динозавров. Но с тех пор Юпитер взял Землю под свою защиту, допуская к ней лишь крошечные небесные тела, подобные Челябинскому метеориту, неспособные нанести значительный ущерб, пишет VistaNews.

Официальная же наука считает, что твердая порода, принятая уфологами за Нибиру, есть ни что иное, как "Суперземля", которая оказалась внутри газового гиганта еще при зарождении Солнечной системы.

Есть и другая версия, согласно которой этот кусок скалы – просто ядро "красной планеты" окрашенное в необычный красно-рыжий цвет металлическим водородом, аммиачными облаками и радиоактивным газом.